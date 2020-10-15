ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة كورونا

سكاي نيوز عربية – حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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وتحدثت ميركل، الأربعاء، بعد اجتماع اتفقت فيه هي وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على تفشي الفيروس.

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وقالت: “نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك”.

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