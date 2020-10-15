بريطانيا تفرض قيودا أكثر صرامة على لندن للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا

وكالات _ فرضت حكومة بريطانيا قيودًا أكثر صرامة على لندن لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وستنتقل عاصمة المملكة المتحدة إلى ما يسمى بمستوى التنبيه “العالي” اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، صعودًا من مستوى التنبيه “المتوسط” الحالي.

اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة دوت الخليج

وهذا يعني أن ملايين الأشخاص في أغنى مدينة في أوروبا لن يتمكنوا قريبًا من مقابلة أي شخص خارج أسرتهم أو الأشخاص المقربيين في أي مكان داخلي ، سواء في المنزل أو في الأماكن العامة.

كما تحظر إرشادات الحكومة الخاصة بمستوى التأهب “العالي” اجتماع الأشخاص في مجموعة تتكون من أكثر من ستة أشخاص في الخارج ، بما في ذلك في حديقة أو مكان آخر، وتقول إن على الأشخاص أن يهدفوا إلى تقليل عدد الرحلات التي يقومون بها حيثما أمكن ذلك.

وتظل غالبية إنكلترا في مستوى التنبيه “المتوسط”، والذي يسمح للشركات بمواصلة العمل بطريقة آمنة لـ Covid-19

ولا يُسمح للأشخاص بالاجتماع في مجموعات من ستة أفراد أو أكبر عند مستوى التنبيه هذا، سواء في الداخل أو الخارج.

إن المستوى الأكثر صرامة من القيود في نظام المستويات الثلاثة الجديد في بريطانيا، والذي حددته الحكومة يوم الاثنين ، هو “مرتفع للغاية”.

ومنطقة ليفربول هي المنطقة الوحيدة التي تخضع لأقسى الإجراءات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج