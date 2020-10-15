لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة تقرر متابعة خطة انكوليس لاستيفاء شروط استمرار القيد

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على متابعة موقف شركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت اللجنة أن ذلك لتنفيذ الخطة الزمنية لاستيفاء عدد المساهمين وذلك خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد. اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة دوت الخليج وأشارت أن ذلك تنفيذاً للمادة 10 و53 مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية تنتهي في 11 إبريل القادم، مع موافاة البورصة بالخطة المستقبلية لتنشيط التداول على الأسهم. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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