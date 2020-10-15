مال وأعمال

لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة تقرر متابعة خطة انكوليس لاستيفاء شروط استمرار القيد

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رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على متابعة موقف شركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس.

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وأفادت اللجنة أن ذلك لتنفيذ الخطة الزمنية لاستيفاء عدد المساهمين وذلك خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد.

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وأشارت أن ذلك تنفيذاً للمادة 10 و53 مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية تنتهي في 11 إبريل القادم، مع موافاة البورصة بالخطة المستقبلية لتنشيط التداول على الأسهم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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