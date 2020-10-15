كابيتال لينك تجهز لطرح 3 مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية وإطلاق أولها الشهر الجاري

أعلنت شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري أنها تجهز لطرح 3 مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تعتزم طرح أولها خلال الشهر الجاري.

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وأكد أحمد زايد رئيس القطاع التجاري بالشركة على طرح 3 مشروعات جديدة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وتدرس مشروعات أخرى بأماكن متنوعة سيتم الكشف عنها فى وقت لاحق.

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ولفت في بيان إلى طرح أول مشروع قبل نهاية الشهر الجاري وهو مشروع تجاري إداري باسم “سبوت” بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية بالقرب من فندق الماسة والحي الحكومي، ويتكون المشروع من وحدات إدارية كاملة التشطيب ووحدات تجارية بمساحات تبدأ من 33 وحتى 70 متر مربع.

واشار إلى أن كابيتال لينك تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصري وخاصة بالمناطق التى تواكب اهتمامات الدولة وخططها للتنمية العمرانية والتطوير العقاري وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري فى مصر لا يزال يحقق أعلى عوائد الاستثمار وأكثر القطاعات استقرارا.

وأكد على تحسن أداء مبيعات السوق العقاري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتعافي القطاع من تداعيات أزمة كورونا.

واشار إلى أن أن العقار التجاري هو الأعلى طلبا بالسوق العقاري خلال الفترة القادمة، لانه أفضل استثمار ويحقق أعلى عائد، لافتا إلى أن الشركة تستهدف اطلاق حزمة متنوعة من مشروعاتها، وضخ المزيد من الاستثمارات لتكون من كبرى الشركات المطورة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير فرص استثمارية واعدة لكافة العملاء.

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