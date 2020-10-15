القومي للحوكمة يختتم برنامج إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة فى مجال مواجهة كورونا

يختتم اليوم، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج “إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة فى مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد” الذي ينفذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وتم عقده عبر خاصية الفيديو كونفرانس ، واستمر على مدار خمسة أيام متصلة خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري.

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وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي فى إطار حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الدولة المصرية في زيادة الوعي لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق بتوفير بكافة المعلومات اللازمة عن فيروس كورونا COVID 19 والحد من انتشاره، مما يساهم في زيادة نسبة الشفاء وتقليل اعداد المصابين خلال المرحلة القادمة.

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وفيما يتعلق بالهدف من البرنامج أشارت السعيد إلى أنه يتمثل في زيادة التوعية في الجهاز الادارى بالدولة عن كافة التفاصيل والمعلومات عن فيروس كورونا وكيفية العلاج والوقايه منه، و نشر الوعي بما يتواكب مع الدخول في المرحلة الثانيه من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، لفتت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى خمس وزارات في البرنامج التدريبي وهي وزارات التخطيط، الشباب والرياضة، الثقافة، الهجرة وشئون العاملين بالخارج،السياحة والآثار، مضيفة أن عدد المتدربين المستفيدين من البرنامج يصل إلى 167 متدرب وأن مدة البرنامج 5 أيام متتالية بدءًا من يوم 11/10 الى يوم 15/10/2020، مشيرة إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة إتمام تدريب إعداد كوادر إدارية مدربة فى مجال مواجهة ازمة فيروس كورونا.

وأشارت شريف أنها تتمثل في الكورس التعريفي، إجراءات السلامة والأمان، الإسعاف النفسي الأولي فى حالات الأوبئة، التغذية فى الطوارئ، مكافحة العدوى،الترويج الصحي، إجراءات العزل المنزلي، موضحة أن اليوم الأول من البرنامج تضمن محاضرة تعريفية عن جمعية الهلال الأحمر المصري، ليتعرف المتدربين على نبذة عن تاريخ الجمعية الوطنية، والمبادئ التي تعمل من خلالها، بالإضافة لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها وكيفية التطوع، ثم التدريب على دليل إجراءات السلامة والوقاية أثناء الإستجابة لأزمة كوفيد-19، للتعرف على أهم إجراءات السلامة أثناء المهام المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، إلى جانب التعرف علي أدوات الحماية الشخصية المختلفة، طريقة وترتيب الإرتداء والخلع الصحيحة لها، علاوة على إجراءات تعقيم المقار والاسطح، فضلًا عن كيفية التعامل الصحيح مع المركبات ووسائل النقل المختلفة خلال الازمة.

ولفتت شريف إلى أنه تضمن التدريب على عدة موضوعات تمثلت في الإسعاف النفسي الأولي في حالات الأوبئة وطرق دعم المتطوعين والموظفين نظرًا لما نواجهه في ظل الأزمة الحالية من ضغط نفسي وعصبي بسبب الظروف المتغيرة والصعبة، وأوضح التدريب ماهو الدعم النفسي الأولي، وماهي عناصره، وماهي القيم الرئيسية الواجب توافرها.

وأضافت شريف أنها تمثلت في تدريب التغذية في الطوارئ وتوضيح العادات الغذائية التي ينبغي إتباعها، وكذلك تلك التي يجب الإستغناء عنها لحماية الصحة وتقوية الجهاز المناعي، ثم تدريب مكافحة العدوى والقواعد التي يجب إتباعها من ناحية النظافة واستخدام الأدوات الشخصية وطرق التخلص من النفايات وغيرها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجمعية الهلال الأحمر المصري في مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءات ومعارف موظفي الدولة وطلبة الجامعات والمجتمع المدني.

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