- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مما يزيد المخاوف من أن سوق العمل الأمريكية ستشهد أضرارا دائمة بسبب جائحة كوفيد-19.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 898 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من أكتوبر مقارنة مع 845 ألفا في الأسبوع السابق.
اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة دوت الخليج
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 825 ألفا في أحدث أسبوع.
وبعد سبعة أشهر من بدء الجائحة في الولايات المتحدة، تظل طلبات إعانة البطالة عند مستويات مرتفعة عن مستوى الذروة البالغ 665 ألفا المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس.
وفقد نحو 3.8 مليون وظائفهم بشكل دائم في سبتمبر بينما ظل 2.4 مليون دون عمل لأكثر من ستة أشهر.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بشكل مفاجئ إلى 898 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.