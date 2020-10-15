مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تتراجع بداية التعاملات بفعل تعثر تعافي الاقتصاد وجمود التحفيز

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_ فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس إذ أدت زيادة غير متوقعة في طلبات الإعانة الأسبوعية لتفاقم المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي بعد يوم من تبديد وزير الخزانة ستيفن منوتشين لآمال المزيد من الدعم المالي قبل الانتخابات.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 190.60 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 28323.40 نقطة.

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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 34.95 نقطة أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 3453.72 نقطة.

بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 208.85 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 11559.88 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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