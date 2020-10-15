المبيعات المحلية تمتص مكاسب البورصة الصباحية وEGX30 يفقد 0.1%

رنا ممدوح _ امتصت القوى البيعية للمستثمرين المصريين مكاسب البورصة الصباحية، ودفعتها بختام الجلسة لتراجع جماعي.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11322 نقطة، بانخفاض 0.1%.

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في حين سجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.15%، وأغلق عند مستوى 67.72 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.56%، و0.5% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.102.442 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 40948 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل ارتفاع 106 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 66.640 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 74.767 مليون جنيه، مقابل 8.126 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 36.582 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 40.259 مليون جنيه، مقابل 3.676 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.058 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 32.535 مليون جنيه، مقابل 2.477 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.59% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.64% والعرب على 6.77% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على21.83% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.16%.

وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.49%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 4.30%، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 4.05%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الألبان- آراب ديري باندا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.71%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 7.78%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 6.88%.

يري ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنين، أن البورصة تتحرك بصورة عرضية بين مستوى 11450 -11200 نقطة، وذلك نتيجة للتصحيح التي تقوم به الأسهم العقارية بعد طفرة بداية الأسبوع.

وتوقع نبيل، أن يتحرك السوق من جديد في اتجاه صاعد من جلسة الأثنين القادم، مستهدفا اختراق 11500 نقطة.

وكان سهم السويدي إليكتريك من أبرز الأسهم التي تتحرك بصورة إيجابية في جلسة اليوم، وفقا لعضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنين

ومن جانبه قال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن عمليات جني الأرباح دفعت البورصة للتراجع عن القمة المستهدفة لها عند 11,450 نقطة.

وتفائل إسماعيل بسيناريو اتجاهات البورصة المتوقعة، طالما أعلى 11200 نقطة

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