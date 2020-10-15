البورصة تخاطب 11 شركة مقيدة لموافاتها بالقوائم المالية السنوية معتمدة من العمومية خلال شهر

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، مخاطبة 11 شركة مقيدة بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها.

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كما قررت وفقاً لبيان صادر عن البورصة، التنبيه على الشركات المذكوره بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقا لاحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.

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وشملت القائمة كلا من مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، القناة للتوكيلات الملاحية، العامة للصوامع والتخزين، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية المتحدة للشحن والتفريغ العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير، مصر الجديدة للاسكان والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضى، الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، البويات والصناعات الكيماوية – باكين.

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