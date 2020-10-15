كيان إيجيبت تكشف النقاب عن 3 طرازات جديدة للسيارة الإسبانية سيات

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري للعلامة الإسبانية سيات في السوق المصرية، 3 طرازات جديدة موديل 2021 هما: اتيكا وتاراكو وإبيزا في أول أسبوعين من شهر أكتوبر الجاري.

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سيات أتيكا فيس ليفت موديل 2021

ووفرت الشركة السيارة سيات أتيكا فيس ليفت موديل 2021 من خلال 4 فئات من التجهيزات؛ لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 425 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية بسعر 475 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الثالثة بنحو 535 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الكاملة جاءت بقيمة وصلت إلى 550 ألف جنيه.

وزودت سيات اتيكا فيس ليفت موديل 2021 ذات نمط الرياضية متعددة الاستخدامات، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر تيربو، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

سيات تاراكو موديل 2021

وأعلن الوكيل المحلي عن توفير السيارة الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المحلية سيات تاراكو موديل 2021 والتي تُعد أول مركبة تنضم لعائلة العلامة الأسبانية تنتمي لنمط SUV سباعية المقاعد، لتبدء أسعارها من 535 وحتى 665 ألف جنيه للفئة الكاملة.

ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة ، جاءت الفئة الأولى بسعر 535 ألف جنيه، أما الفئة الثانية Style Plus قدمت بقيمة وصلت إلى 585 ألف جنيه.

وبحسب الأسعار الرسمية تم تسعير الفئة الثالثة Xcellence بنحو 635 ألف جنيه، فيما عُرضت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا FR بقيمة سعرية 665 ألف جنيه.

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وتنتمي السيارة سيات تاراكو لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ثلاثية الصفوف، وجاءت بمحرك 1.4 لتر تيربو، يستخرج قوة حصانية 150 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

سيات إبيزا موديل 2021

كما طرحت “كيان” السيارة سيات إبيزا موديل 2021 التي تأتي من خلال 3 فئات من التجهيزات والكماليات الأسياسية.

وسعرت الفئة الأولى القياسية بقيمة 265 ألف جنيه، أما الثانية تم عرضها بسعر 330 ألف جنيه، وقدمت الفئة الأعلى تجهيزًا بنحو 350 ألف جنيه.

وتأتي سيات إبيزا الجديدة كليًا موديل 2021 بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، يستخرج قوة 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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