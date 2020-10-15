بريطانيا تسجل 138 حالة وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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وكالات – أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس، تسجيل 138 وفاة و18980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
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وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في عدد الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 137 وفاة و19724 إصابة جديدة بالعدوى.
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وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة إلى 674368 منها 43292 حالة وفاة.
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