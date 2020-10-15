مخزونات النفط الأمريكي تتراجع بنحو 3.8 مليون برميل

وكالات – أظهرت البيانات الخميس 15 أكتوبر تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، لتخالف بذلك التوقعات. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونت النفط سجلت تراجع بنحو 3.918 مليون برميل، وهو ما جاء أكبر من توقعات المحللين في الأسواق التي كانت عند تراجع بنحو 2.835 مليون برميل، في حين كانت القراءة السابقة عند ارتفاع بنحو 501 ألف برميل في الأسبوع الذي يسبقه. اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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