متوسط سعر الدولار يتراجع أكثر من قرشين في أسبوع

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في غالبية البنوك، فيما شهد تحرك صعودًا وهبوطًا في عدد محدود من المصارف.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل المتوسط المرجح لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، تحركا ضئيلا لأعلى بنحو 0.25 قرش، ليبلغ 15.6386 جنيه للشراء و15.7386 جنيه للبيع، في مقابل 15.6361 جنيه للشراء و15.7361 جنيه للبيع أمس الأربعاء، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بحوالي 2.25 قرش، حيث بلغ 15.6611 جنيه للشراء و15.7611 جنيه للبيع الأربعاء الماضي آخر يوم عمل، نظرًا لمنح الخميس عطلة رسمية بمناسبة إجازة 6 أكتوبر.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار اليوم، استقر الأخضر في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وكذلك في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، حول 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما ظل الدولار ثابتًا في بنوك: عوده وبلوم والإسكندرية، ملامسًا مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وكذا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

اضغط لتحميل العدد الثامن والخمسون من نشرة دوت الخليج

وكذلك صعد قرشًا في بنك الأهلي الكويتي، ليبلغ 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشين في بنك إتش إس بي سي، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه البيع.

وفي المقابل هبط سعر صرف الدولار قرشًا في بنك التعمير والإسكان، لينخفض إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج