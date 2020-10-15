مال وأعمال

الذهب يصعد بفعل تجدد الآمال في حزمة تحفيز أمريكية

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وكالات – زادت أسعار الذهب الخميس 15 أكتوبر بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، لكن صعود الدولار حد من مكاسب المعدن.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1906.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 1746 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% لتجري تسويتها عند 1908.90 دولار للأونصة.

وقال ترامب إنه سيوافق على إتاحة أكثر من 1.8 تريليون دولار عرضها البيت الأبيض للتحفيز المرتبط بفيروس كورونا لإبرام اتفاق.

تمسك الدولار بمكاسبه أمام عملات منافسة، مدعوما بتصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الأربعاء قال فيها إن اتفاق التحفيز سيكون من الصعب التوصل إليه قبل الانتخابات.

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ومما دعم الذهب أيضا، زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 24.19 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 860.92 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2349.04 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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