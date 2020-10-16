منصة تويتر تعود تدريجيا للعمل بشكل طبيعي بعد تعرضها لعطل عالمي كبير

فرانس برس _ أعلنت مجموعة تويتر أن عطلا عالميا أصاب منصة الموقع ليل الخميس، مؤكدة أنها تسعى لتحديد الأسباب التي نجم عنها.

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وتركز قسم كبير من هذه الإشعارات بشأن عدم التمكن من استخدام المنصة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما دخل السباق للبيت الأبيض مرحلة حاسمة.

وأعلن موقع تويتر أنه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصته ليل الخميس قرابة الساعة 22:25 ت غ وتحديد الأسباب التي نجم عنها.

وقال متحدث باسم المجموعة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها لوكالة الأنباء الفرنسية: “نعلم أن الناس يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر. نسعى لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن”.

وتلقى مستخدمو تويتر الذين واجهوا مشاكل في التغريد رسالة جاء فيها: “حدث خطأ ما، لكن لا تقلق. حاول مرة أخرى”، فيما تلقى موقع “داون ديتيكتور” إشعارات من مستخدمين في سائر أنحاء العالم بشأن عدم تمكنهم من استخدام المنصة.

وتركز قسم كبير من هذه الإشعارات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت “واجهة برمجة تطبيقات” تويتر: “نحن نواصل مراقبة الوضع بينما تجري فِرقنا تحقيقا”.

ومنذ صباح الأربعاء يتعرض تويتر لانتقادات شديدة من جانب اليمين الأمريكي ومراقبين غير راضين عن قرار الشبكة الاجتماعية حظر تشارك مقال مثير للجدل نشرته صحيفة “نيويورك بوست” المحافظة يزعم أنه يفضح تعاملات فاسدة ربطت المرشح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن بشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.

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