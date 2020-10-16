- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بعد عمليات بيع اتسمت بالخوف من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، والضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشكوك حيال المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد أن سجل أسوأ أداء خلال الجلسة في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس.
وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين والطاقة، التي تحملت وطأة الخسائر هذا الأسبوع، بما يتراوح بين 0.3 بالمئة وواحد بالمئة.
وأثار ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا المخاوف بشأن إجراءات عزل عام شاملة، فيما تعيش لندن وباريس، أغنى مدينتين في أوروبا، في ظل قيود تفرضها الدولة.
وارتفعت الأسهم في لندن نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، لكنها ما زالت على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.
وارتفعت أسهم تيسن كروب 24.2 بالمئة إذ ذكر تقرير أن مجموعة ليبرتي ستيل المملوكة للقطاع الخاص تتجه لتقديم عرض لوحدة الصلب المتعثرة التابعة للشركة في وقت قريب ربما يوم الجمعة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع ارتفاع إصابات الفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.