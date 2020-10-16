مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع ارتفاع إصابات الفيروس

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_ ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بعد عمليات بيع اتسمت بالخوف من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، والضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشكوك حيال المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد أن سجل أسوأ أداء خلال الجلسة في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين والطاقة، التي تحملت وطأة الخسائر هذا الأسبوع، بما يتراوح بين 0.3 بالمئة وواحد بالمئة.

وأثار ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس في أوروبا المخاوف بشأن إجراءات عزل عام شاملة، فيما تعيش لندن وباريس، أغنى مدينتين في أوروبا، في ظل قيود تفرضها الدولة.

وارتفعت الأسهم في لندن نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، لكنها ما زالت على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.

وارتفعت أسهم تيسن كروب 24.2 بالمئة إذ ذكر تقرير أن مجموعة ليبرتي ستيل المملوكة للقطاع الخاص تتجه لتقديم عرض لوحدة الصلب المتعثرة التابعة للشركة في وقت قريب ربما يوم الجمعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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