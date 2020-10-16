وكالات _ قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة، إن بريطانيا تتبنى منهجا يستهدف مناطق معينة للتعامل مع القفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، إذ تفرض قيودا محلية لتفادي إغلاق عام وطني آخر وما سببه من ضرر للاقتصاد. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال وزير الخارجية لتلفزيون هيئة الإذاعة الوطنية “نطبق هذا النهج… لتفادي إغلاق آخر على المستوى الوطني”. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية البريطاني: الحكومة تتخذ إجراءات محلية لاحتواء كورونا لتفادي إغلاقا عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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