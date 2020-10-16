إيطاليا تدرس فرض إجراءات لحظر التجوال مع عودة تفشي كورونا

ذكرت صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي لا يريد أن تعود البلاد إلى إغلاق كامل، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.

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وتردد أن حكومة إيطاليا تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في فرنسا، بما في ذلك حظر للتجوال حتى الساعة العاشرة مساء وعودة المدارس الثانوية إلى التعليم على الانترنت.

وتتفق الإدارة أيضا على الحاجة إلى المزيد من الخطوات لتوسيع وتشجيع العمل من المنزل.

ومن جهة أخرى، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 381 ألفا و602 حالة إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 36 ألفا و372 . وتعافى 245 ألفا و964 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.

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