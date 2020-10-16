بنك أوف أمريكا: 26 مليار دولار سحوبات المستثمرين من صناديق النقد والسندات تستقطب السيولة

_ سحب المستثمرون العالميون قرابة 26 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات و8.6 مليار دولار أخرى في أسواق الأسهم، وثالث أكبر مبلغ على الإطلاق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري،.

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وقال محللو بنك أوف أمريكا، استنادا إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل إي.بي.إف.آر، إن مبلغا كبيرا قدره 24 مليار دولار جرى ضخه في صناديق الأسهم في الأسابيع الأربعة الماضية.

وجرى استثمار 12.2 مليار دولار في صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ومرتفعة العائد في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن المستثمرين سحبوا 237 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مما يسلط الضوء على بقاء 4.4 تريليون دولار في النقد وهو رقم ما زال مرتفعا.

وفي ظل وضعهم المال في كل شيء، قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار أيضا في صناديق الذهب. وسجلت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار دولار.

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