الصين تؤيد مقترح مجموعة العشرين بتمديد تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

_ قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي المصري) في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة العشرين يوم الخميس، إن الصين تؤيد اقتراح المجموعة بتمديد إضافي لتخفيف أعباء دين الدول الفقيرة بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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