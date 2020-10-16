مال وأعمال

الصين تؤيد مقترح مجموعة العشرين بتمديد تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

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_ قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي المصري) في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة العشرين يوم الخميس، إن الصين تؤيد اقتراح المجموعة بتمديد إضافي لتخفيف أعباء دين الدول الفقيرة بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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