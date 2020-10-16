كونستك تنهي أعمال إنشاءات بقيمة 280 مليون جنيه بالملحق الإداري لجامعة الدول العربية

أنهت شركة كونستركشن آند ديزاين “كونستك” تنفيذ جزء من أعمال الملحق الإداري لجامعة الدول العربية والذى تم افتتاحه مؤخراً بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة ووزير الخارجية لجمهورية العراق فؤاد حسين.

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وقالت الشركة في بيان إنها بدأت في تنفيذ الأعمال الإنشائية للملحق الإداري لجامعة الدول العربية بعد أن فازت بالمناقصة التى طرحتها الجامعة والتى شهدت منافسة شرسة بين كونستك وكبري الشركات العاملة فى قطاع الإنشاءات.

ولفتت إلى أن قيمة الأعمال بلغت 280 مليون جنيه ويتكون المشروع من بدروم ودور أرضي و 4 طوابق متكرره بمسطح بنائى 12 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن الأعمال التى تقوم بها الشركة فى المشروع تشمل الخراسانات والخوازيق والإنشاءات وكذلك التشطيبات الداخلية والخارجية والواجهات وأعمال الكهروميكانيكية مثل المصاعد والتكييف المركزي ونظم الوقاية ومكافحة الحريق وكاميرات المراقبة وأعمال اللاند سكيب.

ولفتت الشركة إلى أنها تنفذ عدة مشروعات لصالح الجهات الحكومية، كنا أنها متعاقدة على أعمال بشركات القطاع الخاص مثل السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، وتطوير مصر، ومصر إيطاليا، وهايد بارك للتنمية، والحكير.

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