- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “بعد 45 عامًا من العضوية مع الاتحاد الأوروبي، ليسوا مستعدين … لمنح هذا البلد نفس الشروط مثل كندا”
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأوضح جونسون أن بلاده تستعد الآن لاتفاق تجاري على غرار أستراليا مع الاتحاد الأوروبي “بقلوب عالية وثقة تامة”
وقال إن المملكة المتحدة ستستعد الآن للانفصال عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي دون التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: علينا الاستعداد لبريكست دون اتفاق وسط توقف المفاوضات التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.