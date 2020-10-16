مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات خلال سبتمبر

وكالات _ أفادت البيانات الصادرة اليوم الجمعة في الولايات المتحدة، تحسن مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر سبتمبر الماضي بأعلى من التوقعات، حيث سجل المؤشر صعودًا بنسبة 1.9%، بأفضل من توقعات الأسواق بتسجيل ارتفاع بنحو 0.7% فقط، كما أنه أفضل من القراءة السابقة للمؤشر التي سجلت نمواً بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس الماضي.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس إجمالي قيمة مبيعات التجزئة والمبالغ المستلمة في المتاجر والخدمات المقدمة للمستهلك على أساس شهري في الولايات المتحدة، ويتم تجميع البيانات من خلال مسح مبيعات التجزئة الشهري الذي يتم من جانب مكتب الإحصائيات الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المؤشر يشتمل على إنفاق المستهلك على السلع المعمرة وغير المعمرة.

وفي الوقت ذاته، صعد مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية خلال نفس الفترة ليسجل ارتفاعًا بنسبة 1.5%، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى ارتفاع المؤشر بنحو 0.4% فقط، وهو أفضل من القراءة السابقة للمؤشر والتي سجل فيها نمواً بنسبة 0.7% خلال أغسطس الماضي.

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