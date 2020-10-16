الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال اللقاح وبيانات إيجابية لمبيعات التجزئة

_ ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة، بعد أن قالت شركة فايزر إنها قد تقدم طلبا للاستخدام الطارئ للقاح تطوره لكوفيد-19 في وقت مبكر ربما في نوفمبر وأظهرت بيانات نموا أقوي من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي.

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 76.52 نقطة أو ما يعادل 0.27 بالمئة إلى 28570.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.16 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 3493.50 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 47.96 نقطة أو ما يعادل 0.41 بالمئة إلى 11761.83 نقطة.

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