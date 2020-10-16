مال وأعمال

انخفاض الإنتاج الصناعي في أمريكا على نحو غير متوقع في سبتمبر

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_ انخفض إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر ، مما يشير إلى أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية من جائحة كوفيد-19 يتباطأ مع اقتراب الربع الأخير من العام.

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وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) يوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغسطس  بالزيادة لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2 بالمئة بدلا من واحد بالمئة في الإعلان السابق.

ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4 بالمئة عن مستوى ما قبل الجائحة.

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الإنتاج 0.7 بالمئة في سبتمبر .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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