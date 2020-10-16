معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أكتوبر

سي إن بي سي _ خلص مسح نشرت نتائجه الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى قمة سبعة أشهر في أوائل أكتوبر، إذ طغت زيادة في التوقعات بتحسن الآفاق الاقتصادية في المستقبل على تغير في اتجاه تقييمات الأوضاع الحالية.

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وقال قسم مسوح المستهلكين بجامعة ميشيجان إن القراءة الأولية لمؤشره في أكتوبر ارتفعت إلى 81.2 من قراءة نهائية عند80.4 في سبتمبر .

وهذه أعلى قراءة منذ مارس وتتخطى قليلا متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته عند 80.5.

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