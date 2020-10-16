مال وأعمال

معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أكتوبر

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سي إن بي سي _ خلص مسح نشرت نتائجه الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى قمة سبعة أشهر في أوائل أكتوبر، إذ طغت زيادة في التوقعات بتحسن الآفاق الاقتصادية في المستقبل على تغير في اتجاه تقييمات الأوضاع الحالية.

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وقال قسم مسوح المستهلكين بجامعة ميشيجان إن القراءة الأولية لمؤشره في أكتوبر ارتفعت إلى 81.2 من قراءة نهائية عند80.4 في سبتمبر .

وهذه أعلى قراءة منذ مارس  وتتخطى قليلا متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته عند 80.5.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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