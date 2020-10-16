فايزر الأمريكية تنوي طلب ترخيص للقاحها ضد كورونا في نوفمبر‎

وكالات _ توقعت شركة ”فايزر“ الأمريكية العملاقة للأدوية، أن تتقدم بطلب ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لـ“كوفيد-19“ في أواخر شهر نوفمبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر نفسه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأملت الشركة بأن تمضي قدما بطرح اللقاح بعد توافر بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل، وهو ما أدى على الفور إلى رفع أسهمها في الأسواق المالية الأمريكية بنسبة 2%.

وقال رئيس ”فايزر“ ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا في رسالة مفتوحة: ”لأكون واضحا، إذا افترضنا أن البيانات جاءت إيجابية، فإن فايزر ستتقدم في وقت قريب بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بعد تحقيق مرحلة (التأكد من) السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر“.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج