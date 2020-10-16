بريطانيا تسجل 15650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

_ أظهرت البيانات الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 15650 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم و136 وفاة لأشخاص أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتراجع عدد الإصابات عن العدد المسجل قبل يوم وهو 18980 إصابة و138 وفاة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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