إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتخطى العشرة آلاف للمرة الأولى

_ قالت وزارة الصحة في إيطاليا يوم الجمعة إن البلاد سجلت 10010 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى حصيلة يومية تسجلها منذ بدء التفشي في البلاد وبزيادة كبيرة عن الرقم القياسي السابق المسجل يوم الخميس والبالغ 8804 حالات.

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وأضافت الوزارة أنها سجلت 55 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 انخفاضا من 83 في اليوم السابق وإن كانت لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة الوباء بإيطاليا في مارس وأبريل عندما بلغت الذروة اليومية أكثر من 900 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد المرضى المحجوزين في وحدات العناية الفائقة بسبب الفيروس بشكل مطرد. فقد بلغ العدد 638 ارتفاعا من 586 يوم الخميس ومقارنة مع أدنى مستوى بلغ نحو 40 مريضا في النصف الثاني من يوليو .

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا يصل إليها كوفيد-19 وبها ثاني أعلى عدد وفيات بسبب المرض في القارة بعد بريطانيا حيث سجلت 36427 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في فبراير ، حسب الإحصاءات الرسمية.

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