النفط يتراجع بفعل ارتفاع إصابات كورونا ومخاوف من زيادة الإمدادات

وكالات _ هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا للإصابات بكوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت وثيقة سرية اطلعت عليها بأن أوبك+، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة لبترول ومنتجين متحالفين معها بينهم روسيا، تخشى من أن تدفع موجة ثانية طويلة من جائحة كوفيد-19 وقفزة في الإنتاج الليبي سوق النفط إلى فائض في المعروض العام المقبل، وذلك في توقعات أكثر قتامة بكثير منها قبل شهر واحد فقط.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتجري تسويتها عند 42.93 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات لتسوية عند 40.88 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.2 بالمئة، في حين كان غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق زيادة 0.7 بالمئة.

وفي أوروبا، أعادت بعض الدول فرض حظر تجول وإجراءات عزل عام لمواجهة زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما فرضت بريطانيا قيودا أشد لكبح انتشار كوفيد-19 في لندن اليوم.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج