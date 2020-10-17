وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف سلطنة عمان الائتماني إلى BB

سي إن بي سي _ قالت وكالة ستاندرد آند بورز أن تصنيف سلطنة عمان الائتماني انخفض إلى BB- على خلفية زيادة المخاطر الخارجية والمديونية مع نظرة مستقبلية سلبية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج انخفاض أسعار النفط الحاد في 2020 سيكثف الضغوط المالية والخارجية على سلطنة عمان. النظرة المستقبلية السلبية لسلطنة عمان انعكاس لاحتمالات أنه رغم خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية، فإن تطبيقها قد يكون غير كاف لوقف الزيادة في الديون. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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