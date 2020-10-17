مال وأعمال

موديز تخفض تصنيف ديون بريطانيا لضعف النمو الاقتصادي

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_ خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى “Aa3” من “Aa2″، وعزت ذلك إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية.

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وقالت موديز في بيان إن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لديون البلاد السيادية إلى “مستقرة” من “سلبية”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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