هارودز البريطانية للسلع الفاخرة بصدد فتح أول مكان للتسوق الخاص في الصين

شينخوا _ تعتزم شركة هارودز البريطانية لتجارة التجزئة الفاخرة فتح أول مكان دائم لها للتسوق الخاص في شانغهاي في ديسمبر القادم، وفق ما ذكر العضو المنتدب للشركة مايكل وارد لوكالة أنباء شينخوا.

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وأوضح وارد أن المتجر، الذي سيكون مقره في منطقة بودونغ الجديدة في شانغهاي، سيهدف إلى توفير خدمات تسوق شخصية للزبائن الصينيين المتميزين.

وعلى هامش أسبوع الموضة في شانغهاي والذي اختتم يوم الجمعة قال وارد: “السوق الصينية تتمتع بمستوى متنام من الثروة وسيكون جيل الشباب منفقا سخيا على السلع الفاخرة في المستقبل”.

وأضاف وارد: “نريد التأكيد من أننا ندخل في مرحلة مبكرة للغاية، لذا نحن بحاجة إلى إقامة دائمة في الصين”، موضحا “إذا نجح ذلك، سنذهب إلى مدن أخرى في الصين”.

وخلال أسبوع الموضة، نظمت هارودز فعالية بث مباشر حيث أجرى قادة للصناعة ومطلعون مناقشات حول مواضيع مثل مستقبل السلع الفاخرة وكيف يمكن أن تؤدي السلع الفاخرة إلى الاستدامة والتأثير العالمي للمصممين الصينيين.

وذكر وارد: “نحن هنا ندعم أسبوع الموضة في شانغهاي لأنه سيشرع في نهاية المطاف في قيادة الموضة العالمية”.

وفي يوليو الماضي، افتتحت هارودز أول منفذ لها للبيع بخصومات في لندن لحفز المبيعات وسط وباء فيروس كورونا.

وأوضح وارد: “خلال وباء كوفيد-19، واجهت الصناعة وقتا عصيبا. ويجب أن نتكيف بسرعة كبيرة جدا”.

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