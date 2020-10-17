مال وأعمال

الصين تسجل نموا قويا في مبيعات سيارات الركاب

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شينخوا _ توسعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بسرعة في سبتمبر الماضي، حيث عززت سيطرة البلاد الفعالة على وباء كوفيد-19 ونموها الاقتصادي المستقر ثقة المستهلكين.

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ارتفعت مبيعات سيارات الركاب، بما في ذلك سيارات السيدان والمركبات الرياضية والشاحنات الصغيرة والمركبات متعددة الأغراض، بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وتضاعفت تقريبا مبيعات مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة على وجه الخصوص على أساس سنوي لتتجاوز 125 ألف وحدة في سبتمبر.

وتعافت صناعة السيارات في الصين بشكل مطرد من وباء كوفيد-19 بسبب إجراءات الاحتواء الفعالة في البلاد، والتي ساعدت على استقرار معنويات المستهلكين.

وقالت الجمعية: “من أخروا شراء سياراتهم في النصف الأول من العام يعودون”.

ومن المتوقع أن تظل المبيعات قوية في الربع الرابع وسط زيادة الطلب من السائقين وحوافز المبيعات الأكثر جاذبية التي تقدمها شركات صناعة السيارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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