_ سجلت روسيا يوم السبت 14922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في روسيا إلى مليون و384235. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال المسؤولون أيضا إن 279 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى ‭2‬2400. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.