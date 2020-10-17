كورنرستون تحصل على القرار الوزاري لمشروع ذا كيرف بالعاصمة الإدارية

قال المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كورنرستون للتطوير العقاري”، إن الشركة حصلت على القرار الوزاري لمشروع ذا كيرف “The Curve” بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وجارٍ الحصول على التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ قريبًا.

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وأضاف في بيان للشركة، أنه سيبدأ تسليم المشروع نهاية 2023، وتتراوح مساحات الوحدات بين80 و320 مترًا مربعًا تستحوذ على نسبة 70% من إجمالي الوحدات المساحات بين 80 و200 متر مربع، وهو ما يتواكب مع طلب الشريحة الكبرى من العملاء.

وتابع أن المشروع يضم خدمات تجارية وإدارية وثقافية ورياضية، وتتراوح المدد الخاصة بنظم السداد بين 6 و7 و8 سنوات، لافتا إلى أن الشركة أطلقت أعمالها في السوق المصرية مستندة إلى محفظة مشروعات عقارية متنوعة تستهدف تنفيذها في المدن العمرانية والساحلية.

ويقع “The Curve”في الحي R8 بالعاصمة الإدارية بجوار النهر الأخضر مباشرة، وتصل نسبة البناء بالمشروع إلى 18%، وهي أقل من المسموح به وهو 22.5%، كما يضم المشروع خدمات مثل مول تجاري ومبنى إداري ومساحات خضراء واسعة ولاند سكيب.

وأضاف بولس أن “كورنرستون” تتمتع بملاءة مالية قوية تعزز من قدراتها على تنفيذ مشروعات راقية تستند إلى أفضل معايير التصميم والبناء الحديث، فضلًا عن الالتزام بجداول التسليم، موضحا أن رأس المال المرخص به لشركة “كورنرستون للتنمية العقارية” يصل إلى مليار جنيه.

وكشف رئيس مجلس إدارة “كورنرستون” عن المحاور الرئيسية لخطة الشركة، وهي التوسع في المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقود قاطرة التنمية في مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص واعدة بالمدن الساحلية، ولاسيما العلمين الجديدة والعين السخنة.

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