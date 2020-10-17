مكتب صبور يوقع عقد مع السويس للتنمية الصناعية لتنفيذ 4 مشاريع بالعين السخنة

وقعت شركة السويس للتنمية الصناعية ومكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، عقد استكمال البنية التحتية للقطاع الصناعي الأول بالعين السخنة، والذي يتكون من 4 مشاريع رئيسية للصناعات الثقيلة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة سكنية ومنطقة تجارية ولوجيستية.

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وبحسب بيان لمكتب صبور، وقع العقد كل من المهندس الاستشاري حسين صبور رئيس مجلس إدارة المكتب، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة.

وفقاً للاتفاق يقوم مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور بعمل تقييم للبنية التحتية الأساسية للقطاع الصناعي الأول بالإضافة إلى عمل دراسة لاستكمال البنية التحتية للقطاع ككل.

وأعلن مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور أنه وفقا للعقد سيبدأ المكتب الاستشاري بإعداد تقريرٍ ودراسة فنية ومالية لتقييم الوضع الحالي للقطاع الصناعي لشركة السويس للتنمية الصناعية والواقع في شمال غرب خليج السويس بمساحة إجمالية أكثر من8 مليون متر مربع تقع علي الطريقين الإقليميين «القطامية-العين السخنة- السويس-الغردقة».

كما أنه سيتم اقتراح خطة تنفيذية مستقبلية سيقوم بها المكتب الاستشاري حسين صبور لدراسة ورفع كفاءة البنية التحتية بالقطاع الصناعي خلال 5 سنوات والتي يبدأ العمل بها في 2020 وتنتهي في 2025.

حضر توقيع العقد، المهندس عمر صبور نائب رئيس مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور والمهندس أحمد رمزي مدير الإدارة الهندسية والمكتب الفني بشركة السويس للتنمية الصناعية.

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