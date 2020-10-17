بتر هاوس تبيع 600 وحدة في مشروع سكاي كابيتال بقيمة 1.2 مليار جنيه

دوت الخليج – انتهت شركة بتر هاوس للتطوير العقاري من بيع وحدات مشروع سكاي كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحجم مبيعات بلغ حوالي 1.2 مليار جنيه، وفق المهندس روماني أندراوس رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع يبلغ نحو 600 وحدة.

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وأضاف أن مشروع سكاي كابيتال يقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 14 فدان، ويضم حوالي 19 عمارة سكنية بنسبة إنشائية لم تتجاوز 19% من إجمالي مساحة الأرض، لافتا إلى أن الشركة نجحت في الحفاظ على سير الإنشاءات داخل موقع المشروع خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد لذلك وبلغت نسبة الإنشاءات المنفذة داخل المشروع حوالي 50%.

وقال مينا أندراوس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن بتر هاوس نجحت في تحقيق مبيعات جيدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك دون تأثر واضح بتلك الأزمة، وذلك في ظل الطلب المتزايد على العقارات في مصر، ونجاح شركات القطاع الخاص في تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الشريحة التي تستهدفها.

وأضاف أن الشركة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع مستشاري هيئة قضايا الدولة وكذلك نقابة الصيادلة وهو ما يعكس ثقة العملاء في مشروعات الشركة وكذلك الخدمات التي تسعى إلى تحقيقها داخل المشروع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء نصف تشطيب على أن تتيح الشركة إمكانية التشطيب من خلال إدارة متخصصة تتبع الشركة بأسعار وجودة ترضي العميل.

وأوضح أن تسليم المشروع سيكون خلال الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية 2023 ولكن مع الإنشاءات المتقدمة التي حققتها الشركة خلال الفترة الحالية فإنها تسعى تسليم الوحدات قبل موعدها وذلك بنهاية العام القادم.

وأكد أن الشركة تمول المشروع ذاتيا من خلال الملاءة المالية لها بالاضافة التحصيلات الأقساط من العملاء مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تسعى الشركة إلى الدخول في أي مفاوضات بنكية، على الرغم من الميزات التي يقدمها البنك المركزي المصري حاليا وأسعار الفائدة الحالية التي تتناسب مع تطلعات الشركات.

ولفت إلى أن الشركة اتجهت في تسويقها للمشروع إلى المصريين المقيمين في الخارج وذلك تماشيا مع فكر الدولة في تصدير العقار حيث بلغ مبيعات الخارج إلى أكثر من 50% من إجمالي وحدات المشروع.

وأضاف أن الشركة نظمت بعدد من الزيارات إلى الدول الأوربية من بينها إيطاليا وهولندا والنمسا والمجر التقت خلالها عدد كبير من المصريين المقيمين بتلك الدول.

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