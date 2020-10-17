مال وأعمال

روسيا تتلقى موافقة على إجراء تجارب لقاح كورونا في الهند

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سي إن بي سي – قال صندوق الثروة السيادية الروسي السبت 17 أكتوبر إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ودكتور ريديز لابوراتوريز قد تلقيا موافقة متجددة لإجراء تجارب إكلينيكية في مراحل متأخرة في الهند للقاح COVID-19 الروسي.

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وجرى الإعلان لأول مرة عن تجارب واسعة النطاق للقاح Sputnik V في الهند، ثم أوقفها المنظمون الهنود، الذين قالوا إن نطاق تجارب المرحلتين الأولى والثانية التي أجريت في روسيا في وقت سابق من هذا العام كان صغيرًا جدًا، وطلبوا تكرارها.

بعد اتفاقية جديدة، ستجري الهند الآن المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية التكيفية التي تشمل 1500 مشارك، وفقًا لما ذكره صندوق RDIF، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج.

وبموجب الاتفاقية، ستجري دكتور ريدي التجارب السريرية وتوزع اللقاح النهائي في الهند رهنا بالموافقة.

ستوفر RDIF نحو 100 مليون جرعة للدكتور ريديز.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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