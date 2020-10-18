دولمن تستثمر 100 مليون جنيه في مشروع تجاري داخل أرض المقصد بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ تعتزم شركة دولمن للتطوير العقاري طرح ثاني مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر المقبل، وذلك على أرض مساحتها 2500 متر داخل مشروع المقصد المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق عبد العظيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على أعمال الحفر في مشروعها الأول «بيير مول» وانتهت من أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع الثاني.

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وأضاف خليل في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، بخلاف الفوائد الخاصة بسعر الأرض، وسيتم ضخ 60 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات، مع بدء تنفيذ المشروع والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمهلة للتنفيذ تتناسب مع خطتها الاستثمارية.

أعمال الإنشاءات تسير وفق المخطط وضخ 60 مليون جنيه بالمشروع الجديد

ونهاية مايو الماضي أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الجديد «المقصد ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتسويق عدد من مشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من مجموعة عمارات سكنية تضم وحدات ذات مساحات متنوعة تبدأ من 111 مترًا وحتى 187 مترًا كاملة التشطيب ويقع على مساحة 214 فدانًا مقسمة إلى منطقتين.

وأشار رئيس شركة دولمن للتطوير العقاري، إلى أن المبيعات المستهدفة من المشروع تصل إلى نحو 250 مليون جنيه، وسيكون نشاط تجاري هو الأول داخل مشروع المقصد الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية وتتولى تسويقه شركة سيتي إيدج المملوكة لها.

ووفق ما أعلنته الشركة مؤخرًا فإن مشروع «بيير مول» يقع بالحي السكني r3 على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من دور أرضي منخفض وأول وثانٍ تجاري وطابق أخير إداري بإجمالي 6500 متر مربع مساحة بيعية بأكثر من 150 محلًا، وتخطط لضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من تنفيذ المشروع البالغة استثماراته 400 مليون جنيه.

وتمتلك شركة دولمن قطعة ثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني على مساحة 3400 متر مربع R3، ليكون إجمالي القطع التي تمتلكها الشركة 3 قطع تجارية تعتزم الشركة تطويرهم بحجم استثمارات يصل إلى نحو مليار جنيه وفق ما كشفه رئيس الشركة.

ولفت خليل إلى أن الشركة تعتمد حتى الآن على استثماراتها الذاتية وإيرادات المبيعات الخاصة بمشروع بيير مول في تمويل الإنشاءات، وهو النهج الذي ستسير عليه في استراتيجية تنفيذ المشروعين الآخرين.

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