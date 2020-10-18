يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي ضخ 9.5 مليار جنيه في التمويل العقاري

أمنية إبراهيم _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع محفظة مصرفه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى نحو 9.5 مليار جنيه، أغلبها يخص تمويل وحدات سكنية لفئة محدودي الدخل.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال أبو الفتوح، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن البنك مستمر في خطته للتوسع في تمويل شراء الوحدات السكنية خاصة لفئة محدودي الدخل، والتي يتنامى حجم أعمالها بوتيرة مرتفعة في ضوء زيادة الطلب على السكن وانتظام طرح وحدات الإسكان الاجتماعي.

قاعدة المستفيدين تضم نحو 90 ألف عميل

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص مصرفه على زيادة حجم التمويل المتدفق في نشاط التمويل العقاري، للحفاظ على موقع الصدارة، مشيرًا إلى أن محفظة البنك ارتفعت بنحو 500 مليون جنيه في غضون شهر ونصف.

وقال أبو الفتوح، إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري قبل عدة سنوات، لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمشاركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، تحظى باهتمام خاص في استراتيجية البنك الأهلي المصري، نظرًا لدورها الداعم لتحقيق وترسيخ الشمول المالي، الذي يتصدر اهتمامات وأولويات القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة، لضم أكبر قدر ممكن من المواطنين للتعامل مع الجهاز البنكي والاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها المنظومة المصرفية.

مبادرة متوسطي الدخل لم تحقق النتائج المرجوة لقلة توافر الوحدات المطابقة

وعن تطور أعمال مبادرة البنك المركزي المصري المصري لمتوسطي الدخل التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي وتقدم تمويلًا بعائد 8% على الرصيد المتناقص، قال أبو الفتوح، إن المبادرة التي تم تدشينها لغرضين الأول توفير الدعم لموسطي الدخل لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية بسعر فائدة مقبول، والثاني مساندة القطاع العقاري ودعم القدرة الشرائية للأفراد، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، نظرًا لقلة الوحدات السكنية المطابقة لمواصفات واشتراطات المبادرة، وأهمها وجود وحدات كاملة التشطيب جاهزة على السكن.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن شركات التطوير العقاري يتعين عليها الاتجاه لتدشين وحدات كاملة التشطيب وبمساحات تتوافق مع الاشتراطات حتى تتمكن من الاستفادة من تعزيز القدرة الشرائية للأفراد عبر تمويلات المبادرة.

القطاع العقاري يحظى باهتمام كبير في استراتيجية البنك

وأكد أبو الفتوح، اهتمام البنك الأهلي بدعم مشروعات القطاع العقاري بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية لمساندة المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة، وتنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي.

وأوضح أن أهمية القطاع العقاري تأتي من ارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها على سبيل المثال المقاولات والبناء والتشييد وصناعة الحديد والأسمنت والأخشاب وغيرها من الصناعات التكميلية، علاوة على استيعابه نسبة عمالة كثيفة.

وكان البنك المركزي المصري المصري، قد قرر في فبراير 2020، مضاعفة الحد الأقصى المسموح به للبنوك العاملة بالسوق المحلية، للتمويل العقاري من محافظ القروض لدى البنوك إلى 10%، بدلًا من 5% في السابق، بعد استنفاد مجموعة كبيرة من البنوك الحد المسموح به في ضوء اشتراكها في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها المركزي عام 2016 بقيمة 20 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري في ديسمبر 2019، عن مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري، بفائدة 10% متناقصة تم خفضها لاحقًا إلى 8% متناقصة، وتمنح تمويلًا بأجل 20 عامًا كحد أقصى.

وتضمنت شروط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية، تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

وتنص شروط المبادرة على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه، فضلًا عن كون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، وبمساحة حدها الأقصى 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبقيمة لا تتجاوز 2.25 مليون جنيه، على أن يسدد العميل دفعة منها تمثل 20% من القيمة الإجمالية للوحدة كحد أدنى.

كما أعلن المركزي في أغسطس الماضي، تعديل البند الخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة، ليصبح الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا، على أن يتم التحقق من صافي المساحة بمعرفة البنك من خلال تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة، وذلك بعد أن تبين للمركزي أن من أهم معوقات تفعيل المبادرة عدم وضوح ما إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرةـ بواقع 150 مترًا مربعًا كحد أقصى، هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج