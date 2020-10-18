ميد بنك يتأهب لإطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة مطلع 2021

أمنية إبراهيم _ يتأهب ميد بنك MID Bank، لإطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة، مطلع عام 2021، مصحوبة بباقة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تعتمد على الوسائل والقنوات الرقمية والتكنولوجية والتوسع في خدمات التجزئة المصرفية، والتي تساعد على توسيع وتنويع قاعدة العملاء وتغيير الصورة الذهنية عن البنك.

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وقالت مصادر لجريدة “دوت الخليج”، إن البنك يعكف على إتمام عمليات إعادة الهيكلة الإدارية، والتي تتضمن استحداث إدارات وقطاعات جديدة، لافتة إلى تعيين المصرفية أمنية شاهين رئيسًا لقطاع التجزئة المصرفية قادمة من شركة فيزا مصر، ضمن خطة ميد بنك للتوسع والانطلاق في تقديم خدمات الأفراد.

تعيين أمنية شاهين رئيسًا لقطاع التجزئة المصرفية

وتمتلك أمنية شاهين خبرة مصرفية طويلة في قطاع التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد وخاصة مجال البطاقات البنكية، وعملت في بنكي بيريوس اليوناني (الأهلي الكويتي حاليًا)، والقاهرة، قبل الانتقال لشركة فيزا مصر.

التعاون مع إرنست أند يونج لاختيار شركة تحديث Core Banking System

وأضافت المصادر في تصريحاتها لجريدة “دوت الخليج” أن البنك استعان بشركة إرنست أند يونج العالمية للمساهمة في صياغة خطة إعادة الهيكلة واختيار شركة التكنولوجيا التي ستتولى تحديث النظام الأساسي للبنكCore Banking System لاستيعاب الخطط والتوسعات المستقبلية.

وأوضحت المصادر، أن مجلس الإدارة برئاسة عمرو الجارحي، العضو المنتدب للبنك، وضع خطة متكاملة لتغيير الصورة الذهنية عن البنك الذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب ارتباط اسمه بإيران، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المصري على تغيير اسم البنك إلى ميد بنك.

وأضافت المصادر أنه يتم التعاون مع عدد واسع من مكاتب الاستشارات المحلية والدولية لصياغة استراتيجية العلامة التجارية الجديدة، وكذلك وكالة إعلانية كبيرة من الشركات العريقة بالسوق المصرية لتولي الحملة الترويجية والتسويقية لإطلاق الهوية الجديدة.

ولفتت المصادر، إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي داهمت تداعياتها مصر في أواخر الربع الأول من العام الجاري، عطلت سير تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقًا للجدول الزمني الموضوع، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة استأنف العمل على استكمال الخطة وقطع شوطًا جيدًا فيها تزامنًا مع البدء في تخفيف الإجراءات الاحتوائية لانتشار الفيروس في مصر، وعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته نسبيًّا.

بدء تطوير وتحديث شبكة الفروع.. ونقل أعمال فرع الجيزة بشكل مؤقت

وقالت المصادر، إن البنك بدأ في خطة تجديد وتطوير شبكة الفروع، تمهيدًا لإطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة، وآخرها البدء في أعمال التجديد بفرع الجيزة أواخر شهر سبتمبر الماضي، والذي تم نقل أعماله بشكل مؤقت لفرع القاهرة في شارع عدلي، لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

كانت جريدة دوت الخليج قد كشفت في أواخر ديسمبر 2019، عن موافقة البنك المركزي المصري المصري على تغيير اسم بنك مصر إيران للتنمية ليكون ميد بنك MID Bank، رغبةً من مجلس إدارة البنك في عدم ربط اسمه بدولة إيران.

كما كشفت دوت الخليج، عن بدء البنك في تغيير الأكواد الخاصة به في البورصة المصرية والجهات الرسمية المعنية، والشروع في وضع وصياغة الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية الجديدة تمهيدًا للبدء في تنفيذها في النصف الأول من عام 2020، على أن يتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة بشكل رسمي خلال النصف الثاني من العام.

وتأثرت أعمال بنك مصر إيران للتنمية عقب تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في العام 2018، والتي تسببت في ابتعاد البنك عن الغرض الرئيسي من تأسيسه، وهو دعم حركة التجارة بين البلدين، حيث اقتصرت جميع أعمال البنك منذ فترة طويلة على السوق المصرية، في ضوء صعوبة التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج.

وعاودت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران اعتبارًا من أغسطس 2018، تتضمن حظر التعامل بالدولار الأمريكي مع الحكومة الإيرانية، وعقوبات على الحكومات والمؤسسات التي تتعامل بالعملة الإيرانية.

ويساهم الجانب الإيراني بنسبة 40.14% من رأسمال ميد بنك، من خلال الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي، فيما تبلغ حصة الجانب المصري 59.86%، لكل من بنك الاستثمار القومي 29.93%، وشركة مصر للتأمين 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 13.87%.

وتأسس بنك مصر إيران للتنمية في مايو 1975 شركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجاري قصير الأجل.

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