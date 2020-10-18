التجاري الدولي يحصل على جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة لعام 2020

حصلت مصر متمثلة في البنك التجاري الدولي –مصر CIB أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر على جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020 من جلوبال فاينانس.

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ويعد البنك التجاري الدولي-مصر أول بنك، والوحيد في مصر يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم.

وقال هشام عز العرب – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر” إن الفوز بجائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم تعد شهادة عالمية لتميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفي المصري وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية للمنافسة على نطاق الأسواق العالمية”.

وأشار عز العرب إلى أن البنك التجاري الدولي استطاع من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من كافة القطاعات ومساعدة كبري الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف أن تلك الجهود التي يبذلها موظفو البنك وثقة عملائنا نجحت في خلق وتعظيم القيمة المضافة لكافة الأطراف استنادًا إلى قدرتنا على العمل في بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بجميع العمليات التشغيلية للبنك.

جدير بالذكر انه يجرى سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.

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