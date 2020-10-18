البورصة تتراجع 0.8% في التعاملات الصباحية بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%، ليتداول عند مستوى 11232 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 67.46 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.23%، و 1.22% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصصة مبلغ 129.737 مليون جنيه على 137 شركة من خلال 4770 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 67 شركة مقابل ارتفاع 32 في حين لم تتغير أسعار 38.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 1.712 مليون جنيه، منها 922.277 ألف جنيه للمؤسسات، و790.295 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.680 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 8.751 مليون جنيه، مقابل 7.071 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 32.379 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 554.517 ألف جنيه، مقابل 522.138 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.04%، تلاه سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4.70%، ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 4.01%.

في حين تصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.82%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 4.76%، ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب بنسبة 4.49%.

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