نور الدين رضا: 900 مليون جنيه مبيعات BrandBourne عبر التسويق الإلكتروني

بكر بهجت _ حققت شركة BrandBourn لاستشارات التسويق الرقمي، مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، عبر الحملات الرقمية التي أطلقتها الشركة لمشروعات الشركات المتعاقد معها، وفق نور الدين رضا الرئيس التننفيذي للشركة والشريك المؤسس، مشيرًا إلى أن التوجه نحو التسويق الإلكتروني باتت له أهمية كبيرة بدءًا من العام الحالي وخاصة مع التداعيات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا.

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وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن عدد الشركات المتعاقد معها في السوق المصرية ارتفع إلى 6 شركات، تمثلت في المراسم، ورامو للتنمية، وذا أدرس، وأرقى العقارية، وإنماء للتنمية، وإيليت بروكر، إلى جانب 3 شركات خليجية هي أوبال العقارية في سلطنة عمان، وكولدويل بانكرز، وداماك الإماراتيتين.

ولفت نور الدين رضا إلى أن الشركة نجحت في إدخال 18 ألف عميل جديد إلى السوق العقارية عبر الحملات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العملاء المتوقعين مؤهلين من الحملات الرقمية، موضحًا أن معدل إقفال الصفقات بلغت نسبته 5%، ما أدى إلى تحقيق صافي مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه تقريبًا من بداية العام حتي شهر أغسطس الماضي.

التعاقد مع 6 شركات في السوق المحلية لتقديم استشارات التسويق الرقمي

وأوضح أن شركة BrandBourne UK هي شركة إنجليزية تعمل في مجال الاستشارات التسويقية الرقمية والتحول الرقمي، وتخصصت في المجال العقاري وتم تدشين وافتتاح فرع لها في القاهرة عام 2019 لتقدم خدماتها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك فرق عمل في عدة دول أوروبية تتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وتركيا، وفي 4 دول عربية هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفي دولتين إفريقيتين هما كينيا وإثيوبيا.

وتابع أن الشركة تتولى تطوير العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات التسويقية الاستراتيجية، واستراتيجيات التسويق الرقمي، واستراتيجيات تطوير المحتوى، وتطوير وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير وتصميم المواقع الإلكترونية، وتطوير البرامج التفاعلية والتحول الرقمي، وتنفيذ وتطوير حملات الإعلان على كل المنصات الإلكترونية.

وأشار نور الدين رضا إلى أن التسويق الإلكتروني شهد نموًّا كبيرًا على مدار الأشهر الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والتي أثرت على تحركات العملاء، ما أجبر الشركات على ضرورة تغيير استراتيجياتها التسويقية، والاعتماد على الوسائل غير المباشرة، بما يضمن الوصول إلى العملاء بطريقة تتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية وتحقق الأهداف البيعية أيضًا.

وأشار إلى أن الوصول إلى العملاء إلكترونيًّا له عدة مميزات، يتمثل أهمها في أن البرامج الرقمية تمكن الشركات من الوصول إلى العملاء المستهدفين من خلال التعرف على رغباتهم واحتياجاتهم وعرض المشروعات التي تلبي تلك الاحتياجات، ما يساعد الطرفين على تحقيق أهدافهما.

وشدد على أن الفترة المقبلة لا بد خلالها أن ترفع الشركات من قيمة الميزانيات المخصصة للتسويق الإلكتروني، وذلك حتى تتمكن من مواكبة التطورات التي طرأت على الساحة وللتحوط من أي تغيرات مستقبلية أو استمرار الوضع القائم والخاص بأزمة فيروس كورونا.

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