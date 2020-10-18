الملتقي العربي للاستثمارات تقلص حصتها في العربية للصناعات الهندسية إلى 27.01%

رنا ممدوح _ قلصت شركة الملتقي العربي للاستثمارات حصتها في العربية للصناعات الهندسية من 33.31% إلى 27.01%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الملتقي العربي للإستثمارات قامت ببيع 10.5 مليون سهم من أسهم العربية للصناعات الهندسية بقيمة إجمالية 11.127 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.059 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن الملتقي العربي للاستثمارات يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 27.01%، يليها مصطفى عبد الصمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة 7.52%، ثم خالد عبد الله آل خليفة بنسبة 6.35%، وطارق مصطفى عبد الصمد بنسبة 6.20%.

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