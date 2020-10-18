أشرف روفائيل: أوبنر لرأسمال المخاطر تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 50 شركة ناشئة خلال عامين

فاروق يوسف _ قال أشرف روفائيل، المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر الأمريكية لرأسمال المخاطر، إن شركته تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 50 شركة ناشئة، خلال العامين المقبلين.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في حواره مع جريدة دوت الخليج، إن أوبنر تسعى نحو مساعدة الشركات الناشئة، وتحديدًا العاملة في قطاع التكنولوجيا، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطويرها، لتصبح كيانات نامية، مشيرًا إلى أن نسب الاستحواذات المستهدفة ستتراوح ما بين 8 إلى 10%.

ولفت إلى أن شركته ضخت 25 مليون دولار في 100 شركة بمحفظتها الاستثمارية منذ الربع الأخير من عام 2016، وبلغ تقييم محفظتها 2.95 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيجري التعاون مع بعض الهيئات الحكومية على رأسها إيتيدا، وبعض مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية منها «كايرو آي سيتي».

وإلى نص الحوار..

دوت الخليج: في البداية.. ماذا عن نشأة أوبنر لرأس المال المخاطر؟ وما هي خطواتها في السوق المصرية؟

روفائيل: البداية كانت في عام 2001، عندما أطلقت أول شركة خاصة، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية اندرجت تحتها 3 شركات أخرى عاملة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات، بالإضافة إلى التوظيف في القطاع الصحي.

وبحلول عام 2016 تم طرح شركتين في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت الفكرة لإنشاء شركة جديدة تعمل كمسرعة للأعمال وتستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على الابتكار التكنولوجي، وبالفعل تم إطلاق أوبنر في السوق المصرية، ولكن كان تواجدها محدودًا من خلال المشاركة في بعض مبادرات ومسابقات الشركات، والمعارض والمؤتمرات.

وضخت أوبنر 25 مليون دولار في 100 شركة بمحفظتها الاستثمارية منذ الربع الأخير من عام 2016، وبلغ تقييم محفظتها 2.95 مليار دولار، وسجل إجمالي رأس المال الذي جمعته شركات المحفظة 1.04 مليار دولار.

وفي عام 2020، قررنا أن نبدأ الاستثمار في الشركات الناشئة، وتحديدًا العاملة في قطاع التكنولوجيا، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها، وتدريب أفرادها، بالإضافة إلى تعزيز بنيتها التحتية بما يؤهلها للنمو، وتوسيع عملياتها في الأسواق.

ومصر سوق كبيرة، متواجدون بها منذ عشرين عامًا، وتضم العديد من الجامعات الحكومية والخاصة التي تحتوي على كوادر شابة عديدة لديها مقومات على تقديم أفكار ومشاريع تكنولوجية حديثة، وهذا كان من أهم الأسباب لإطلاق مسرعة الأعمال في مصر.

متواجدون في مصر من 20 عامًا.. وفوري كانت أول شركائنا

دوت الخليج: هل حققت أوبنر أي شراكات أو استحواذات خلال تواجدها في السوق منذ عشرين عامًا؟

روفائيل: كنا من أوائل شركات التكنولوجيا في مصر، وتعاقدنا مع بعض الشركات وقمنا بتأسيس نظامها التكنولوجي، ومنها شركة فوري، وcoldwell banker، بالإضافة إلى بعض الوزارات.

نبحث المشاركة في معرض «كايرو آي سيتي 2020»

وهذه الفترة كانت بمثابة اختبار لمناخ السوق المصرية، وقياس مدى تواجد الشركات ذات الطابع الابتكاري التكنولوجي، هذا بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات مثل دورة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي «كايرو آي سيتي»، وأيضًا التواجد في مسابقات دعم الشركات الناشئة مع بعض الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية مثل إيتيدا، والأكاديمية العربية، وشركة تطوير مصر.

دوت الخليج: ما هي مستهدفات أوبنر في السوق المصرية؟

روفائيل: نبحث سبل التعاون مع عدد من الجهات على رأسها إيتيدا في دعم الشركات الناشئة، ومساعدتها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي في نظم عملها كافة، والمشاركة في مسابقات تحفيز الإبداع لدى هذه الشركات.

استثمرنا أكثر من 25 مليون دولار في 100 شركة

ونستهدف استثمار نحو 5 ملايين دولار، بما يعادل 80 مليون جنيه في 50 شركة ناشئة بمصر، وذلك خلال عامين، على أن يكون شكل الاستحواذ والمساهمة في هذه الشركات بنسب تتراوح ما بين 8 إلى 10% من أسهم الشركة المختارة.

ونستثمر في الشركات الناشئة في المراحل ما قبل التمويل من خلال برنامج مسرع الأعمال الذي يبني إطارًا مصممًا خصيصًا لكل شركة في محفظتها حيث يجمع بين التمويل وتوفير الموارد، مما يساعد على تحويل الشركات الناشئة من المراحل ما قبل التمويل والتمويل الأولي إلى شركات نامية وكيانات جاهزة للاستحواذ من خلال التركيز على تطوير منتجات وتكنولوجيا الشركة وعمليات التوزيع.

دوت الخليج: ما هي المعايير التي على أساسها يتم مساعدة الشركة الناشئة ودعهما ماديًّا؟

روفائيل: كل مستثمر له رؤيته الخاصة، فمثلاً إذا نظرت إلى شركة أوبر عند نشأتها، وتحدثت مع بعض حاضنات الأعمال منذ عشر سنوات للاستثمار بها ستقابل ذلك بالرفض، على الرغم من أن الفكرة أثبتت نجاحًا ساحقًا بعدها.

وأوبنر تبحث عن الفكرة والتكنولوجيا المستخدمة بها والتوقيت، إذا ما توافرت هذه العناصر، ستقوم على الفور بالشراكة وتقديم الدعم في تطوير منتجات وتكنولوجيا هذه الشركة.

وكما ذكرت فإن الدعم سيكون متمثلًا في صورة نقدية وتوفير الإمكانيات لمساعدة الشركات، حتى تصبح كيانات نامية وجاهزة لعمليات الاستحواذ.

دوت الخليج: هل هناك شراكات تعتزم أوبنر إبرامها خلال الفترة المقبلة؟

روفائيل: هناك شراكة قريبة مع شركة تطوير مصر، لتقديم منصة تكنولوجية خاصة بالمدن الذكية، خاصة أنها تعمل حاليًا على إنشاء كومباوند ذكي يضم مركزًا لريادة الأعمال والابتكار.

شراكة قريبة مع «تطوير مصر» لتقديم منصة تكنولوجية خاصة بالمدن الذكية

كما نبحث أيضًا التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وكذلك المشاركة في الدورة القادمة من مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات.

8 إلى 10% نسب الاستحواذات المستهدفة

دوت الخليج: ما هي النماذج التي ستقدمها أوبنر بعد الاستحواذ على الشركات الناشئة؟

روفائيل: بدأنا فتح التقديم للشركات الناشئة خلال بداية الشهر الماضي، وندرس حاليًا الأفكار المقدمة للإعلان عن أول استحواذ، وعلى المدى المتوسط نستهدف إنشاء كيانات مستقلة عبر ضم مجموعة من الأفكار والشركات في كيان واحد.

كما أن لدينا أفكارًا خاصة نريد بعض الشركات لتطبيقها، وإنشاء منصة مستحدثة لهذه الفكرة، وهذه من المحاور التي نعمل عليها، وسنتيح لهذه الشركات فرصًا جيدة لنموها داخل السوق ومساعدتها في عمليات الانتشار للمنتجات أو الخدمات المقدمة.

دوت الخليج: ما هي سابقة أعمال أوبنر في الولايات المتحدة الأمريكية؟

روفائيل: استثمرت أوبنر في الشركات الناشئة ذات القدرة على الابتكار التكنولوجي والذين لديهم الشغف والشجاعة لإعادة تشكيل المستقبل، وتوفر التمويل والتكنولوجيا والموارد التجارية بالإضافة إلى البنية التحتية والوصول إلى العملاء والمستثمرين.

استطاعت أوبنر إطلاق أول شركة خاصة في بداية الألفينات وأصبحت منصة تكنولوجية تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، ووصلت الشركة إلى الطرح العام في غضون 3 سنوات فقط.

وبعدها ببضع سنوات، أسست أوبنر شركة ثانية أصبحت في خلال 4 سنوات أكبر شركة توظيف في القطاع الصحي في الولايات المتحدة بقيمة تتخطى 300 مليون دولار.

ودعني أحدثك عن أن 79% من شركات المحفظة نجحت في التأهل لدورات التمويل أو التخارج، وهناك 76% من سلاسل الاستثمارات الأولية نجحت في جمع دورات تمويل من الفئات الأولية، وكل هذه الشركات التي استثمرت أوبنر بها لا تزال تعمل حتى اليوم وبقيم عالية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

دوت الخليج: ما هو تقييمكم لقطاع ريادة الأعمال في مصر؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع؟

روفائيل: ريادة الأعمال بات لها تأثير كبير على معظم الاقتصاديات، وهي جزء من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضاف إليها أن تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التكنولوجيا في منظومة عملها، وعلى المدى القريب سيكون لمثل هذا القطاع القدرة على إحداث مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات تكنولوجية هي في حقيقة الأمر بمثابة حلول تكنولوجية للاقتصاديات، كما أنه يسهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفي الحالة المصرية نجد أن ريادة الأعمال سيكون لها دور واضح في تحقيق أهداف الشمول المالي.

تأثير كبير لريادة الأعمال على معظم الاقتصاديات.. ولكن يواجه مشكلات عديدة

أما عن التحديات، فهذا القطاع يواجه مشكلات عديدة منها ضعف الثقافة، وعدم القدرة على استكمال عمليات التطوير والنمو التي تؤهلها لإحداث فارق حقيقي، ومن ثم يأتي هنا دور حاضنات ومسرعات الأعمال لمساعدة هذه الشركات الناشئة في النهوض والنمو، وتسريع وتيرة أعمالها.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج