برايم فينتك تطلق اندورس لخدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة برايم فينتك -ذراع بنك الاستثمار برايم بمجال التكنولوجيا المالية (fintech) – عن إطلاق شركة اندورس لخدمات التأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل الاستهلاكي .

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وقالت الشركة في بيان اليوم أن رأس مال “اندورس” المدفوع هو 50 مليون جنيه على أن يصل الى 100 مليون جنيه بنهاية العام.

وأكدت ميرفت عريان الرئيس التنفيذي لكل من برايم فينتك واندورس – انه لأول مرة في مصر يتم تقديم 3 خدمات متنوعة في السوق المصرية هي: التأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل الاستهلاكي من خلال شركة واحدة فقط هي “اندورس” التي اسستها “برايم فينتك” بعد حصولها على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة المالية وتسجيلها في سبتمبر 2020.

وقالت “مع بدء تعافى الاسواق وعودة الأنشطة الاقتصادية بعد انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، وتزامنا مع توجهات الدولة للاعتماد على التقنية وتكنولوجيا الرقمنة في إنشاء وإدارة الاعمال والشركات، كان لابد من التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية المالية التي باتت أحد اهم عناصر نجاح الاعمال والاستثمار”.

وتابعت “اندورس تستهدف شريحتين في السوق المصرية، هما الشركات و الافراد، و ستقدم خدماتها بصورة غير تقليدية بأعلى قدر من المرونة، دون الالتزام او التقيد بقوالب ثابته يتم تقديمها لجميع العملاء من قبل خبرائنا المتخصصين بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات كل عميل لنمو اعماله، مع التركيز على معالجة الأعباء المالية اعتمادا على الحلول التكنولوجية الذكية”.

وأوضحت أن الشركة وضعت خطة متكاملة تستهدف الوصول الى المرتبة الأولى في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية تحت سقف واحد من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرقمية السلسة تبدأ بأنشطة التأجير التمويلي ثم التخصيم للشركات يليها التمويل الاستهلاكي للأفراد، وكلها مبنية على أحدث تقنية وحلول التكنولوجيا المالية طبقا للمعايير العالمية، وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع الأعمال.

وأضافت عريان: “إن الخدمات المالية الرقمية التي تتميز بالإقراض الذكي وميكنة العمليات تقلل من الخطأ البشري في كل مرحلة من مراحل الإقراض بدءًا من تسجيل المستهلك والتأهيل إلى مرحلة ما بعد الصرف والتحصيل والأصول غير العاملة”.

وأشارت الى ان حلول التأجير لدي اندورس ستشجع الشركات على توسيع عملياتها، مما يخفف من اعباء النفقات الرأسمالية أو التشغيلية المرتفعة.

وفيما يتعلق بخدمة التخصيم، قالت عريان: انها خدمة مطلوبة بشدة لدعم قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية لتمكين الشركات من تحسين التدفق النقدي ورأس المال العامل، وتقليل تكاليف العمليات الحسابية والنفقات العامة.

وأوضحت أن الشركة ستطرح نماذج جديدة وبديلة من التخصيم منها على سبيل المثال التخصيم العكسي أو تمويل سلسلة التوريد، والتي تستهدف تحرير التمويل التجاري لتوسيع العمليات وتنمية الاعمال بما يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المنظومة الاقتصادية بشكل عام .

وفيما يتعلق بحلول التأجير التمويلي، قالت عريان: ستقدم “اندورس” حلول مرنة تتناسب مع القطاعات المختلفة من ما سيلبي احتياجات وامكانيات الشركات وسنبدأ بقطاعات الزراعة والصحة والتجارة والخدمات اللوجستية والتوزيع والتعليم والتصنيع، مع المزيد من القطاعات التي ستتبعها. أما على صعيد التمويل الاستهلاكي، تعتزم اندورس معالجة الأعباء المالية للمستهلكين الأفراد بالاعتماد على نفس التكنولوجيا الذكية والحلول المرنة.

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