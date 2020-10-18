إيطاليا تبني موازنة 2021 على أسوأ انخفاض بالناتج المحلي بسبب الجائحة

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وكالات _ وافقت حكومة إيطاليا على مسودة موازنة العام المقبل التي تسعى لتمديد العمل بإجراءات دعم الاقتصاد فيظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا مجددا.
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ونقلت “بلومبرج” عن الحكومة القول في بيان اليوم إن الموازنة” الموسعة بصورة كبيرة” سوف تركز على قطاع الصحة وإجراءات دعم الأسر وتمديد تعليق تسديد القروض ومدفوعات الرهن العقاري.
وتخصص مسودة الموازنة 4 مليار يورو (4.7 مليار دولار) لدعم القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا قد سجلت أمس 10 آلاف و 925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه تماشيا مع القواعد المتبعة من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن قيود جديدة على الحياة العامة.
وقالت حكومة إيطاليا إن مسودة الموازنة تتبنى أسوأ السيناريوهات وهى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.5 في المائة هذا العام ونمو بنسبة 1.8 في المائة فقط عام 2021.
وتتوقع الحكومة حاليا انكماش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام ونموه بنسبة 6 في المائة في 2021.
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