سوق السيارات بعيدة عن حرب الأسعار  

شاهندة إبراهيم _ أجمع عدد من الوكلاء المحليين والمتعاملين بقطاع السيارات على أن التخفيضات التي شهدتها السوق المصرية الفترة الماضية على عدد من العلامات الأوروبية موديلات 2021 بالمقارنة مع طرازات 2020، لن تقود السوق إلى منافسة سعرية حامية في ظل ندرة المعروض من المركبات.

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وأضافوا أن تنامي المخاوف من اقتراب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا وتطبيق عدد من الدول الأوروبية ومن بينهم فرنسا قيودًا جديدة بعد تفاقم الإصابات مرة أخرى يُنذر بصورة عكسية على قطاع السيارات لا سيما أن النقص الذي صاحب الموجة الأولى لم يعوض حتى الآن.

وأوضحوا أن الأداء البيعي للسوق المصرية أظهر تعافيًا الفترة الماضية على نحو ملحوظ، وجاء ذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الاقتصادي العام التي استمرت لقرابة 3 أشهر وتحديدًا من منتصف مارس وحتى أواخر مايو الماضي، متوقعين أن تُغلق المبيعات الإجمالية للقطاع على بيع ما يدور حول 130 إلى 135 ألف سيارة.

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وأعتبروا أن استقرار مبيعات السوق المصرية عند نفس المستويات المسجلة العام الماضي كما هو متوقع وفقًا للأرقام التراكمية المحققة حتى الآن، هو إنجاز في حد ذاته وسط عدد من التحديات أبرزها تضرر دخول شريحة واسعة من الأفراد، كما يأتي ذلك وسط تأثر جميع اقتصادات العالم بتبعات وباء كورونا المستجد.

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